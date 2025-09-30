Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpoollu Hugo Ekitike'den Galatasaray itirafı!

30.09.2025 09:39:00
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Liverpool'un Fransız oyuncusu Hugo Ekitike, RAMS Park'ın atmosferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'un yeni isimlerinden Hugo Ekitike, maç öncesi itirafta bulundu.

Liverpool Kulübü, Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini söylediği bir video paylaştı.

"BURADA OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Hugo Ekitike, "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum" dedi.

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği mücadele saat 22:00'de başlayacak.

