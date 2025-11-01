Canlı Yayın: Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig 11. haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR
1' Dev mücadelede ilk düdük geldi...