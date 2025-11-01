Cumhuriyet Gazetesi Logo
Canlı Yayın: Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig 11. haftası

Canlı Yayın: Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig 11. haftası

1.11.2025 19:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Canlı Yayın: Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig 11. haftası

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

1' Dev mücadelede ilk düdük geldi...

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Canlı yayın