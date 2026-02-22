CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Kevin, Maxim, Ogün, Kozlowski, Gassama, Lungoyi, Bayo.
Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Batagov, Pina, Oulai, Muçi, Tim Jabol, Mustafa, Felipe, Onuachu.
CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor
42' Gaziantep FK'de takım kaptanı Alexandru Maxim şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.
39' Trabzonspor'da Muçi sağ çaprazdan içeri sokuldu ve Ogün'le yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Konuk ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
36' Trabzonspor'da Muçi sağ kanattan taşıdığı topta pasını yayda bekleyen Onuachu'ya attı. Onuachu sağına çekip sert vurdu. Savunmadan seken top kornere gitti.
33' Art arda gelen gollerle yükselen tempo bu dakikalarda yerini kontrollü bir oyuna bıraktı.
27' GOL | Mustafa sol kanatta sol kanatta içeri girip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Onuachu, kale alanı önünden dokunuşunu yaptı ve yerden giden top, sağ alt köşeden ağlarla buluştu.
24' GOL | Folcarelli'den pası alan Muçi ceza yayına doğru hareketlenirken derinlemesine pasını bıraktı. Savunma arkasına sarkan Augusto köşeye düzgün vurdu ve eşitliği yakaladı.
22' GOL | Savunma arkasına sarkan Gassama, Lungoyi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluştu ve hızlıca kale önüne çevirdi. O noktada bulunan Bayo tek vuruşla takımını öne geçirdi.
21' Trabzonspor'da Christ Inao Oulai orta alanda rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
18' Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Muçi'nin ortasına penaltı noktası üserinde Onuachu kafayı vurdu. Kaleci Zafer topu kontrol etti.
14' Gaziantep FK'de sağ kanattan açılan ortaya koşarak gelen Maxim diziyle vurdu. Hızlı giden topu Onana iki hamlede kontrol etti.
9' Gaziantep FK'de Lungoyi, Pina ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi devam dedi.
6' Savunma arkasına sarkan Gassama, karşı karşıya pozisyonda Onana'yı geçemedi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.