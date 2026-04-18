CANLI YAYIN: Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi

18.04.2026 19:03:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Gökhan, Tongya, Niang.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

14' Galatasaray'da Jakobs, sol kanatta çizgiye indi. Yerden içeri çevirdiği topta Icardi'nin ön direkte dokunamadığı topa Yunus vuruşunu yaptı. Top, Goutas'tan döndü.

13' Gençlerbirliği'nde Göktan, sağ kanatta Oğulcan ile paslaşarak ilerlemek istedi. Savunmada Abdülkerim araya girdi.

12' Abdülkerim'in sol kanada uzun pasında savunmada Thalisson, Barış Alper'den önce araya girdi.

8' Yunus Akgün'ün pasında sağ kanatta buluşan Leroy Sane, çizgiye doğru inmek istedi fakat savunmada Franco Tongya izin vermedi.

5' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın orta alandan Barış Alper'e pasında Dimitrios Goutas araya girdi.

4' Gençlerbirliği'nde Göktan Gürpüz'ün ceza yayının biraz önünden yakın direğe kullandığı frikikte top auta çıktı.

2' GOL | Davinson Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin derin topunda Yunus Akgün, topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Icardi, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Victor Osimhen için karar verildi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi.
Dursun Özbek'ten yönetime destek çağrısı: 'Herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor' Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum" dedi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza'yı devirdi: Kadınlar Euroleague'de Türk finali Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.