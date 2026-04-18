CANLI YAYIN: Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.
11'LER
Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Gökhan, Tongya, Niang.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
14' Galatasaray'da Jakobs, sol kanatta çizgiye indi. Yerden içeri çevirdiği topta Icardi'nin ön direkte dokunamadığı topa Yunus vuruşunu yaptı. Top, Goutas'tan döndü.
13' Gençlerbirliği'nde Göktan, sağ kanatta Oğulcan ile paslaşarak ilerlemek istedi. Savunmada Abdülkerim araya girdi.
12' Abdülkerim'in sol kanada uzun pasında savunmada Thalisson, Barış Alper'den önce araya girdi.
8' Yunus Akgün'ün pasında sağ kanatta buluşan Leroy Sane, çizgiye doğru inmek istedi fakat savunmada Franco Tongya izin vermedi.
5' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın orta alandan Barış Alper'e pasında Dimitrios Goutas araya girdi.
4' Gençlerbirliği'nde Göktan Gürpüz'ün ceza yayının biraz önünden yakın direğe kullandığı frikikte top auta çıktı.
2' GOL | Davinson Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin derin topunda Yunus Akgün, topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Icardi, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.