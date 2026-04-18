Dursun Özbek'ten yönetime destek çağrısı: 'Herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor'

Galatasaray Lisesinde divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda CEV Kupası'nı kazanan kadın voleybol takımının oyuncularına, teknik ekibine ve yöneticilerine başarı belgesi takdim edildi. Divan kurulu üyeleri, belgeler verilirken voleybolcuları ayakta alkışladı. Ayrıca toplantıda Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan erkek sutopu takımı kutlandı. Sutopu takımının oyuncuları, maç sebebiyle başarı belgelerini almaya gelemedi.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, toplantıda Galatasaray Sportif AŞ ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025- 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu yaptı. Ardından da divan kurulu üyesi Mete İkiz, "Süper Lig ile önde gelen Avrupa liglerinin yayın hakkı gelirlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, çok önemli gayrimenkul yatırımları yaptıklarını aktararak, "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon Euro gayrimenkul yatırımı yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Ben Galatasaray Kulübünün başkanı olarak birçok kişi ile konuşuyorum. Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum. Riva'daki projemizi de yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz'da akademi binası için inşaata başladık" ifadelerini kullandı.

Özbek, Galatasaray'ı en iyi yere getirmek istediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Eğer ben 75 milyon Euro gayrimenkul yatırımı yapmasaydım banka borcumuz olmazdı ama buna ihtiyacımız vardı. Tesisleşmeye ihtiyacımız vardı. Gayrimenkul yatırımları yapıyoruz. Yaptığımız projeler çerçevesinde bazen borçlanmak zorunda kalıyoruz. Bazen de öz kaynak kullanıyoruz. Borçlanmak, felaket değil. İpotek verdik. Mecidiyeköy'de yaklaşık 60'a yakın dairemiz var. Daha önce bunlar Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada ipotekliydi. Biz, başka bir kredi kuruluşuna bu ipoteği verdik. Bankalar Birliği anlaşmasında kulübün verdiği ipotek miktarı 23-24 milyar liraydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bütün bu ipoteği fek ettik."