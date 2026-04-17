Victor Osimhen için karar verildi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

17.04.2026 16:45:00
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasary'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la oynadığı rövanş maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Süper Lig'deki son 3 maçta formasından uzak kalmıştı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle:

Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem tepkisi! Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi görüşlerini aktardı. Haydar Arda Çakmak, kırmızı-siyahlı takımın 28. haftadaki Göztepe karşılaşmasında görev yapan hakemin 30. haftadaki Galatasaray maçını da yöneteceğine dikkati çekerek "Göztepe maçıyla ilgili anılarımız çok taze ve çok da iyi anılar değil" dedi.
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçim Toplantısı'nın tarihi netleşti.
Alman basını duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın. Bayern Münih'ten kiraladığı Fransız oyuncu Sacha Boey'in takımdaki geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi.