Victor Osimhen için karar verildi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasary'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la oynadığı rövanş maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Süper Lig'deki son 3 maçta formasından uzak kalmıştı.

