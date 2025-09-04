Harika başladık sonu Dünya Kupası olsun! Bizim çocuklar Gürcistan'dan galibiyet ile dönüyor!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-2 kazandı.

Karşılaşmada galibiyeti getiren gollerimiz 3. dakikada Mert Müldür ve 41 ile 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan'nın gollerini ise 63. dakikada Davitashvili ve90+8. dakikada Kvaratskhelia kaydetti.

Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Barış Alper, bu kart ile birlikte ikinci hafta oynayacağımız İspanya mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte milliler 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubuna galibiyetle başladı.

A Milliler, 2. maçında İspanya'yı 7 Eylül Pazar günü Konya'da konuk edecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | GÜRCİSTAN 2-3 TÜRKİYE

90+7' Gol | Gürcistan, Khvicha Kvaratskhelia ile durumu 3-2'ye getiriyor...

90' SARI KART | Gürcistan'da Georges Mikautadze hakemin kararından sonra topa vurduğu gerekçesi ile sarı kart görüyor.

85' Rakibimiz bir kez daha gole çok yaklaşıyor. Ceza yayı sol tarafına hareketlenen Khvicha Kvaratskhelia sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

82' Sol kanattan gelişen atakta Irakli Azarovi son çizgiye inerek ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Khvicha Kvaratskhelia gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

74' SARI KART | A Millilerimizde Kenan Yıldız rakibi Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından sarı kart ile cezalandırılıyor.

73' SARI KART | Rakibimizde Giorgi Kochorashvili oyuncumuz Kenan Yıldız'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

63' Gol | Gürcistan, Zuriko Davitashvili ile durumu 3-1'e getiriyor. Hızlı gelişen atakta Nika Gagnidze'nin ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Anzor Mekvabishvili yerden vuruşunu yapıyor ve top sol direkten oyun alanına geri dönüyor. Bu topa hareketlenen Zuriko Davitashvili vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

52' GOOOL | A Milli takımımız Kerem Aktürkoğlu ile üç farklı üstünlüğü kazanıyor! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Yunus topu Arda'ya kazandırıyor. Arda bekletmeden pasını tekrar Yunus'a gönderiyor. Ceza sahasına giren Yunus penaltı noktasına hareketlenen Kerem'i görüyor. Kerem yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor!

41' GOOOL | Ay Yıldızlılarımız Kerem Aktürkoğlu ile farkı ikiye çıkartıyor! Sol kanattan kullandığımız serbest vuruşta Arda Güler ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ceza sahasında yaşanan karambolden sonra penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağo sağ köşeden filelere gönderiyor!

40' SARI KART | Sol kanatta hareketlenen Kenan Yıldız rakibi Otar Kakabadze tarafından formasından çekiliyor ve hakem Davide Massa Otar Kakabadze'ye sarı kart gösteriyor.

39' SARI KART | Gürcistan'da Luka Lochoshvili kalecimiz Uğurcan Çakır'ın degajını engellediği için sarı kart ile cezalandırılıyor.

24' Yunus'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Arda Güler sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor!

21' SARI KART | A Milli takımımızda İsmail Yüksek rakibi Khvicha Kvaratskhelia'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

10' Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz. Ön alanda baskı yaparak topu çalan İsmail Yüksek pasını Arda Güler'e veriyor. Arda ceza sahasına girerek yerden sert vuruyor ancak savunma son anda araya girmeyi başarıyor!

3' GOOOL | Ay Yıldızlılarımız Mert Müldür ile öne geçiyor! Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Arda Güler ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Mert Müldür kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor!

2' Gole çok yaklaşıyoruz. Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Arda Güler pasını penaltı noktasına doğru hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na gönderiyor ancak Kerem bu topa yetişemiyor.

1' Dünya Kupası için haydi çocuklar! İlk düdük geldi...