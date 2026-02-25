CANLI YAYIN: Juventus 0-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 21:54:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oluyor.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen.

Canlı | Juventus 0-0 Galatasaray

14' SARI KART | Osimhen yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Kenan'ın ceza sahasının sağına doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Conceiçao sol ayağıyla kale alanına doğru topu havalandırdı. Koopmeiners yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.

3' Köşe vuruşunda Barış Alper'in kale alanının önüne yaptığı ortada Davinson kafayı vurdu. Kaleci Perin sağına doğru uzanarak topun sahibi oldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi

