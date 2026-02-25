Juventus maçı öncesi Galatasaray'da 'sarı' alarm!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 11:17:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların 4 yıldız futbolcusu kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafer kazanmıştı. Tur için büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

DÖRT İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da rövanş maçı öncesi 4 yıldız futbolcu kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, Juventus maçında kart görmesi halinde tur atlanılması durumunda son 16'da muhtemel rakipler Liverpool ya da Tottenham'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi

