CANLI YAYIN: Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 10. hafta mücadelesi

26.10.2025 19:06:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alıyor.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş 

5' GOL | Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

