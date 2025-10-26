CANLI YAYIN: Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 10. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alıyor.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.
CANLI ANLATIM | Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş
5' GOL | Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.