CANLI YAYIN: Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM Süper Lig 6. hafta mücadelesi

21.09.2025 19:07:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.00'de başladı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturuyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Kerem, Talisca.

Canlı | Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

16' Kerem Aktürkoğlu, Haris Hajradinovic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

10' Claudio Winck'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top çerçeveyi bulmadı.

3' Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Kerem'in pasında topu ağlarla buluşturdu.

3' GOL | Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

2' Ederson'un hatası sonrası topu önünde bulan Haris Hajradinovic, müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

