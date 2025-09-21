Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe taraftarına mektup! 'Her yerde birlikte şampiyonluklara...'

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe taraftarına mektup! 'Her yerde birlikte şampiyonluklara...'

21.09.2025 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe taraftarına mektup! 'Her yerde birlikte şampiyonluklara...'

Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı.

Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti ve mesaj yolladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mektupta Saran, "Şu adaylık sürecinde sevmeyi, sevilmeyi, düşmeyi, düşünce kalkabilmeyi, hiç bitmeyen bir macera olmam gerektiğini bana yeniden hatırlattığın için sonsuz teşekkürler Fenerbahçe taraftarı" dedi.

Sadettin Saran'ın mektubu ise şu şekilde:

Image

"FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlarken, başkan adayı Sadettin Saran da alana gelerek oyunu kullandı. 37 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saran'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Saran kendisine verilen destekten ötürü çok mutlu olduğunu, kendisine destek olan insanları mahcup etmeyeceklerini söyledi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #taraftar #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt! 'Maalesef korku bacayı sardı'
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt! 'Maalesef korku bacayı sardı' Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un açıklamalarına "Korku bacayı sardı, prensiplerinden taviz verdi" sözleriyle yanıt verdi.
Saadettin Saran'dan sert sözler! 'En kıymetli adamıydım! Rakip olunca mı hain oldum!'
Saadettin Saran'dan sert sözler! 'En kıymetli adamıydım! Rakip olunca mı hain oldum!' Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kongrede açıklamalarda bulundu. Saran, 'Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum!' dedi.
F.Bahçe kongresinde ilk gün gergin geçerken üyeler bugün başkanı seçiyor: Koç mu Saran mı?
F.Bahçe kongresinde ilk gün gergin geçerken üyeler bugün başkanı seçiyor: Koç mu Saran mı? 49 bin 268 üyenin oy kullanacağı seçimde başkan adayları, genel kurulda karşılıklı olarak sert açıklamalarda bulundu. Saran “Rakip olunca mı hain oldum?” derken, Koç ise bahis şirketi üzerinden rakibini eleştirdi ve FETÖ ile mücadeledeki rolünü vurguladı.