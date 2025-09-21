Sadettin Saran'dan Fenerbahçe taraftarına mektup! 'Her yerde birlikte şampiyonluklara...'

Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti ve mesaj yolladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mektupta Saran, "Şu adaylık sürecinde sevmeyi, sevilmeyi, düşmeyi, düşünce kalkabilmeyi, hiç bitmeyen bir macera olmam gerektiğini bana yeniden hatırlattığın için sonsuz teşekkürler Fenerbahçe taraftarı" dedi.

Sadettin Saran'ın mektubu ise şu şekilde:

"FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlarken, başkan adayı Sadettin Saran da alana gelerek oyunu kullandı. 37 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saran'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Saran kendisine verilen destekten ötürü çok mutlu olduğunu, kendisine destek olan insanları mahcup etmeyeceklerini söyledi.