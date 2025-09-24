Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 1. hafta erteleme mücadelesi

CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 1. hafta erteleme mücadelesi

24.09.2025 19:01:00
CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 1. hafta erteleme mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.

Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #kayserispor

