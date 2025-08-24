Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Kayserispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Süper Lig 3. hafta mücadelesi

24.08.2025 20:31:00
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek. VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

Galatasaray: Günay, Eren, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Torreira, Sara, Jakobs, Yunus, Sane, Osimhen.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina forma giyemeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi.

