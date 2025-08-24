Galatasaray'a kaleci transferinde müjde: Anlaşma sağlandı!

Galatasaray'ın Ederson transferini direkt olarak etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Manchester City, PSG'nin gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma ile her konuda anlaşma sağladı.

Ederson

DONNARUMMA'NIN DURUMU EDERSON'UN AYRILI ĞINA BAĞLI

Ederson ile söz kesen Galatasaray, Brezilyalı kalecinin transferi için Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, Donnarumma ile anlaşma sağladı. Ünlü gazeteci, İtalyan kalecinin transferinin Ederson'un ayrılığına bağlı olduğunu ve Galatasaray'ın hala istekli konumda olduğunu ifade etti.

MASADAKİ RAKAM 50 MİLYON EURO

Manchester City, Donnarumma ile anlaşmasının ardından PSG ile pazarlıklarını sürdürürken masadaki rakamın 50 milyon Euro olduğu ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

PSG, Donnarumma'yı 2021-22 sezonu başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 1 yıl daha sözleşmesi olan İtalyan kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.