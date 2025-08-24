Alman basını duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinden çekildi!

Transferde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın, sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen Manchester City'den ayrılacağı iddia edildi.

İngiliz takımının teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tüm müsabakalarda mücadele edebilecek güçlü bir kadro istiyorum, ancak hiçbir oyuncuyu evde bırakmak istemiyorum. Bu sağlıklı değil. Müsabakalar için iyi bir atmosfer veya ruh hali yaratamazsınız" diyerek 30 kişilik kadronun çok kalabalık olduğunu ve bazı oyuncuların gönderilmesi gerektiğini ima etmişti

Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Wolverhampton maçında yedek oturan İlkay, dünkü Tottenham müsabakasında ise kadroya alınmamıştı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; Manchester City'ten ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'ya dönme ihtimali yüzde 50. İlkay Gündoğan için Serie A'da ihtimaller arasında.

Haberde, İlkay için Galatasaray söylentilerinin de bulunduğu ancak futbolcunun maaşını yüksek bulan sarı kırmızılıların transferden çekildiği ileri sürüldü.