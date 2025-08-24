Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alman basını duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinden çekildi!

Alman basını duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinden çekildi!

24.08.2025 11:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alman basını duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinden çekildi!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın, Manchester City'den ayrılacağı ancak sarı kırmızılıların yüksek maaş nedeniyle transferden çekildiği iddia edildi.

Transferde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın, sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen Manchester City'den ayrılacağı iddia edildi.

İngiliz takımının teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tüm müsabakalarda mücadele edebilecek güçlü bir kadro istiyorum, ancak hiçbir oyuncuyu evde bırakmak istemiyorum. Bu sağlıklı değil. Müsabakalar için iyi bir atmosfer veya ruh hali yaratamazsınız" diyerek 30 kişilik kadronun çok kalabalık olduğunu ve bazı oyuncuların gönderilmesi gerektiğini ima etmişti

Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Wolverhampton maçında yedek oturan İlkay, dünkü Tottenham müsabakasında ise kadroya alınmamıştı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; Manchester City'ten ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'ya dönme ihtimali yüzde 50. İlkay Gündoğan için Serie A'da ihtimaller arasında.

Haberde, İlkay için Galatasaray söylentilerinin de bulunduğu ancak futbolcunun maaşını yüksek bulan sarı kırmızılıların transferden çekildiği ileri sürüldü.

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #Manchester City

İlgili Haberler

Galatasaray için iyi haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan için kararını verdi!
Galatasaray için iyi haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan için kararını verdi! Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına onay verdi.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması!
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması! Süper Lig ekibi Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen 34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın menajeri, transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaray, İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı. Türk asıllı Alman yıldız için yüksek maaş teklif eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile pazarlıklara başlayacak.