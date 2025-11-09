Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Galatasaray CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması

CANLI YAYIN: Kocaelispor - Galatasaray CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması

9.11.2025 16:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Galatasaray CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım anbean Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

TORREIRA SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: Ödenecek bonservis belli oldu!
Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: Ödenecek bonservis belli oldu! Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibinin son kararı verdiği ve futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 3 eksik
Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 3 eksik Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'dan derbide Beşiktaş'a fark!
Galatasaray'dan derbide Beşiktaş'a fark! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.