22.10.2025 18:57:00
Güncellenme:
CANLI YAYIN: Konyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.  

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Siyah-beyazlı kulübünün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

