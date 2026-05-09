CANLI YAYIN: Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 90 dakikada Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-1 Fenerbahçe

45' Fred'in sağ kanattan kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu, kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.

41' Andzouana ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top üstten auta gitti.

40' GOL İPTAL! Levent Mercan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Oosterwolde kafayla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

35' Musaba ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı.

23' Fenerbahçe'de Fred itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

20' Talisca ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Bahadır'ın üzerine gitti.

13' GOL | Kerem'in pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

12' Enis Bardhi ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7' Fenerbahçe, ceza sahası sağ çaprazından Talisca ile frikik kullandı, top barajda kaldı.

6' Konyaspor'da Adil, sağ taraftan koşu yapan Musaba'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

5' Konyaspor hızlı atağında Olaigbe sağına çekip şutunu çekti ancak top savunmadan döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.