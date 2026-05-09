CANLI YAYIN: Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

9.05.2026 19:07:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 90 dakikada Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-1 Fenerbahçe 

45' Fred'in sağ kanattan kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu, kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.

41' Andzouana ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top üstten auta gitti.

40' GOL İPTAL! Levent Mercan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Oosterwolde kafayla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

35' Musaba ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı.

23' Fenerbahçe'de Fred itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

20' Talisca ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Bahadır'ın üzerine gitti.

13' GOL | Kerem'in pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

12' Enis Bardhi ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7' Fenerbahçe, ceza sahası sağ çaprazından Talisca ile frikik kullandı, top barajda kaldı.

6' Konyaspor'da Adil, sağ taraftan koşu yapan Musaba'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

5' Konyaspor hızlı atağında Olaigbe sağına çekip şutunu çekti ancak top savunmadan döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Üç isim listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezalı Ederson ile birlikte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Başkan Yıldırım'a tam destek Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından kendisine yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde eski başkanlar Tahsin Kaya ve Güven Sazak dönemlerinde yönetici olarak görev yapmış hali hazırda Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'da derneği ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım'a destek vererek adaylığı için imza süreci başlattı.
Zalgiris'i 3-1 ile geçti... Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.