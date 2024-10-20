CANLI YAYIN: Samsunspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 Süper Lig 9. hafta

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Samsunspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 Süper Lig 9. hafta
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:06

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak.

11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE İKİ SAKATLIK

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.

Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Samsunspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.


Etiketler: #samsunspor #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig

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