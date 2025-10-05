CANLI YAYIN: Samsunspor 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 8. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor.

Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Canlı | Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

34' Hakem oyunu durdurdu. VAR ile diyalog halinde. gol iptal mi değil mi karar bekleniyor.

33' Gol ancak ofsayt kararı... Köşe vuruşu sonrası topu Alvarez kafasıyla uzaklaştırdı. Holse, önüne düşe topa vurdu. Musaba'nın temasıyla ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

17' Samsunspor'da Tomasson'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Holse, Brown'un kritik temasıyla pozisyondan yararlanamadı.

15' Samsunspor serbest vuruşu ile maça kaldığı yerden devam ediliyor.

13' Samsunspor'da Culibaly, Brown'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul sonrası hakem oyunu durdurdu, müdahalesi sahada devam ediyor.

12' Samsunspor'da Mouandilmadji, Alvarez ile girdiği ikili mücadele sonrası faul bekledi. Ancak hakem oralı olmadı.

4' Fenerbahçe'de Edson Alvarez uzun bir top gönderiyor, ancak Okan Kocuk topu rahatlıkla kontrol ediyor.

3' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına havadan gönderilen top savunma tarafından uzaklaştırılıyor.

2' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Holse'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.