CANLI YAYIN: Samsunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

CANLI YAYIN: Samsunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

2.05.2026 19:07:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Samsunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Moandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM | Samsunspor 1-1 Galatasaray 

29' Lemina'ya faul yapan Coulibaly sarı kart gördü. Coulibaly cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

22' GOL | Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi.

9' GOL | Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında çaprazdan aşırtma vuruşu Okan'ın çabasına rağmen ağlara gitti.

2' Jakobs'un uzun kullandığı taç atışı sonrası top ceza sahası dışındaki Yunus'un önüne düştü, onun gelişine vurduğu top savunmaya çarparak geri döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Glint Manisa Basket'e 91-87 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.