CANLI YAYIN: Sivasspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM | 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 23. haftası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Jakob Alexander Sundberg görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor.
Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.
İŞTE 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Samuel, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muçi, Joao Mario, Immobile
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