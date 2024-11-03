CANLI YAYIN: Trabzonspor 0- 0 Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 11. hafta

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:02

Güncelleme: 03.11.2024 - 19:29

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Canlı | Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

22' Fenerbahçe'nin kullanığı köşe vuruşunda top yayın solunda Fred'in önünde kaldı. Fred'in sağ ayak üstüyle çektiği şutu Kaleci Uğurcan kurtardı. Fenerbahçe, aynı kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' Fenerbahçe'de Tadic'in sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Okay topu karşıladı ve top kornere gitti.

20' Fenerbahçe'de Amrabat, orta sahanın sol taraflarından ceza sahasında bulunan En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi fakat En Nesyri topa hamle yapamadı. Trabzonspor aut kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasınna ortaladı fakat kendi takım arkadaşına çarpan top Trabzonspor'lu oyuncuların önünde kaldı.

18' Trabzonspor'da Ozan Tufan, rakip yarı alanın yay çevresinde Szymanski'ye faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

16' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, rakip yarı sahanın sağ taraflarında Nwakaeme'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

15' Fred'in tedavisi saha dışında tamamlanacak. Oyun Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla tekrar hareketlendi.

14' Fenerbahçe'de Fred, orta alanda Ozan Tufan'ın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

13' Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanattan topu sürerekk sağ kanata çevirdi. Orada bulunan Visca, gelişine bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

11' Trabzonspor'da Visca'nın sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında Fenerbahçe oyuncusu Osayi Samuel'e çarpan top kaleye yöneldi fakat Livakovic harika uzanarak topu çeldi. Ardından top ceza sahasının soluna geldi. Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

9' Trabzonspor'da Edin Visca'ya sağ kanatta gönderilen uzun topta Visca topu kontrol etmek isterken eliyle kontrol sağladı. Hakem Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

6' Trabzonspor'da Visca'nın penaltı noktasının soluna doğru kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu topu kontrol ederek ayağının üstüyle gelişine bir vuruşla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

5' Trabzonspor'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Banza topa hamle yapamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Trabzonspor aynı köşeden korner kullanacak.

4' Trabzonspor'da Edin Visca, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunmasınada Djiku, topu karşıladı ev topu kornere gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının yay etrafında Simon Banza'ya topu kaybetti. Banza, ceza sahasının sol tarafından bulunan Nwakaeme'ye yerden pasını verdi. Nwakaeme'nin sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.