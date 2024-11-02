Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma! "Fenerbahçe maçı çıkış maçımız olacak"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftar desteğiyle çıkış maçlarının Fenerbahçe karşılaşması olacağını belirterek, 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş’e destek verilmesini istedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan, taraftarları stadyuma beklediklerini belirterek, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadan takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Bizim sahada futbolculara müdahale etmemiz değil, Trabzonspor’a destek olmamız önemli. 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş’e destek versinler. Fenerbahçe maçıyla yeni bir seriye başlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
"ALİ KOÇ DAVETİMİZE İCABET EDECEK"
Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Trabzon’da misafir edeceklerini belirterek, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun. Genç hakem atanması MHK’nın takdiridir ve alınan kararlara saygı göstermek durumundayız. Biz, yarın takım olarak gereken mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu maçın öneminin farkında. 90 dakika sonunda kazanan Trabzonspor olacak ve yeni bir seriye başlayacağı" ifadelerini kullandı. Başkan Doğan ayrıca taraftarların tribünde kalmalarını, sahanın içinde herhangi bir müdahalede bulunmamalarını vurguladı.
Spor Haberleri
- Doğan'dan Fenerbahçe açıklaması: Çıkış maçımız olacak
- İstanbul Maratonu ne zaman?
- Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman?
- Türkiye Süper Ligi tarihinin en kariyerli futbolcuları!
- Zeljko Obradovic: Fenerbahçe bizden fazla dinlendi
- Sarunas Jasikevicius: Takımın ruhunu gördüm
- Fenerbahçe Beko, Partizan'ı rahat geçti!
- Gaziantep FK, 5 dakikada geri döndü!
- Boluspor, evinde Ümraniye'ye geçit vermedi
- Florin Andone'nin yeni takımı belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu