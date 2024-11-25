CANLI YAYIN: Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 13. hafta

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:04

Güncelleme: 25.11.2024 - 19:04

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Serkan, Batagov, Arif, Mendy, Umut G., Visca, Cham, Cihan, Simon Banza

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tolga, Arda, Jovan, Tayfun, Maestro, Nabil, Ali Yavuz, Y. Sarı, Y. Barasi

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

OKAY YOKUŞLU DA SAKATLANDI

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi