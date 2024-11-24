Adana Demirspor maçı öncesi... Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun sakatlandığı açıklandı.

Adana Demirspor maçı öncesi... Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:36

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

Trabzonspor, pazartesi günü 20:00'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #okay yokuşlu #trabzonspor #adana demirspor #sakatlık

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