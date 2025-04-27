CANLI YAYIN: Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşması
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Christian Petru Ciochirca oturacak.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Sikan, Visça, Zubkov, Banza
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova
Etiketler: #Alanyaspor #trabzonspor #Trendyol Süper Lig
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