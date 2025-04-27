CANLI YAYIN: Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:07

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Christian Petru Ciochirca oturacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Sikan, Visça, Zubkov, Banza

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova

 


Etiketler: #Alanyaspor #trabzonspor #Trendyol Süper Lig

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