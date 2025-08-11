Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kocaelispor CANLI ANLATIM | Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kocaelispor CANLI ANLATIM | Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta

11.08.2025 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kocaelispor CANLI ANLATIM | Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Nwakaeme, Olaigbe, Onuachu.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.

TRABZONSPOR İLE KOCAELİSPOR 41. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 60 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmalarda da üstün olan taraf oldu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 karşılaşmanın 13'ünü kazandı. 4 karşılaşmadan konuk takım galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

16 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Kocaelispor #Canlı yayın

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den Trabzonspor taraftarına mesajı!
Fatih Tekke'den Trabzonspor taraftarına mesajı! Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşan Fatih Tekke, "mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" sözlerini kullandı.
Trabzonspor'dan TFF'ye Mattia Ahmet Minguzzi başvurusu!
Trabzonspor'dan TFF'ye Mattia Ahmet Minguzzi başvurusu! Trabzonspor, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu: Maliyeti belli oldu!
Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu: Maliyeti belli oldu! Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.