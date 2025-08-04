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Trabzonspor'dan TFF'ye Mattia Ahmet Minguzzi başvurusu!

Trabzonspor'dan TFF'ye Mattia Ahmet Minguzzi başvurusu!

4.08.2025 00:09:00
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AA
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Trabzonspor'dan TFF'ye Mattia Ahmet Minguzzi başvurusu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Trabzonspor, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunuldu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi oldukları kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz.

Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz."

İlgili Konular: #TFF #trabzonspor #Mattia Ahmet Minguzzi

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