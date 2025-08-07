Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 16:41:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu: Maliyeti belli oldu!

Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi duyurdu.

Sol kanat transferi için bir süredir arayışta olan bordo-mavililer; Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina'dan sonra 4. transferinde de mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

PERFORMANSI

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 10 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.

