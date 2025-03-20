CANLI YAYIN: Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.
Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga
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