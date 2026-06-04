Canlı yayında açıkladı: Razvan Lucescu'dan Beşiktaş kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları da devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde yer alan isimlerden birisinin de Razvan Lucescu olduğu iddia edildi.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Beşiktaş, Lucescu'ya yıllık 4 milyon Euro'luk bir maaş teklifinde bulundu. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu PAOK'ta 2 milyon Euro kazanan Rumen teknik adamın, maaşını iki katına çıkaracak olan cazip teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Öte yandan Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Razvan Lucescu, PAOK'ta kalacağını dile getirdi ve "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmam. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun yok" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki teknik direktör başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusu üzerine ise "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" yanıtını verdi.