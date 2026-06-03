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Beşiktaş GAİN maçında sakatlanmıştı: Caleb Homesley'den Bahçeşehir Koleji'ne kötü haber!

Beşiktaş GAİN maçında sakatlanmıştı: Caleb Homesley'den Bahçeşehir Koleji'ne kötü haber!

3.06.2026 19:18:00
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AA
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Beşiktaş GAİN maçında sakatlanmıştı: Caleb Homesley'den Bahçeşehir Koleji'ne kötü haber!

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan ABD'li oyuncu Caleb Homesley'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN karşısında sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Caleb Homesley, sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

SEZONUN GERİ KALANINDA OYNAMAYACAK

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Caleb Homesley, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçımızın dördüncü çeyreğinde, devam kararı verilen pozisyonda geçirdiği bilek sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecektir. Kulübümüz, oyuncu sağlığını doğrudan etkileyen bu tür pozisyonlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin Türk basketbolunun geleceği adına büyük önem taşıdığına inanmaktadır."

Kırmızı-lacivertli takım, yarı final serisinde 1-0 geride bulunuyor.

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