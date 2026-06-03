Beşiktaş'tan sol bek planı: Rota Fransa

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı ay sonunda bitecek. 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması bekleniyor.