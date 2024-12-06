Canlı yayında yazışmaları göstermişti: İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisiyle olan yazışmaları gösterdiği için yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın canlı yayında yazışmalarını göstermesi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.
Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Ben bu bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım'da iletmiştim. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki mesajın başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.
"O GAZETECİDEN AÇIKLAMASINI RİCA EDİYORUM"
Totteham maçından sonra ben bu konuyla ilgili açıklamamı yapmıştım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinden aramızda konuşma geçtiğini ve bazı hakemler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim. Ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. Ben o gün, o yazışmaları gösterdiği gazeteciden bunların dışında bir şey görüp görmediğini kamuoyuna açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızdaki diyalog bunlardan ibaretti.
"ACUN ILICALI'YI ARADIM, CEVAPSIZ BİR ÇAĞRI OLDU"
Eksik kalan bir şey var; Onu söyleyeyerek bu konuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Çünkü yanlış kişiyle diyaloğa girdiğimi ben o gün de söylemiştim ve bunun için de camiadan özür dilemiştim. Tekrar aynı polemiklere girmek istemiyorum. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım. Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra ben kendisini telefonla aradım. Amacın ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ancak cevapsız bir çağrı oldu bu. Yaklalık 1.5 saat de cevap vermesi adına bekledim. Ancak geri dönüş olmayınca ben de kendi tercih ettiği platformda bunun samimi bir davranış olmadığını arkasında başka sinsi bir plan olduğunu belirterek bu diyaloğa son verdim. Bugünden sonra bir daha bununla ilgili herhangi bir şey konuşmak istemiyorum"
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