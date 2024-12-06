Victor Osimhen transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:09

Galatasaray, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için kaynak yaratma çalışmalarını sürdürürken, Nijeryalı golcüyle ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

AVRUPA DEVİ TALİP OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Victor Osimhen'e talip oldu. Fransız devinin ara transfer döneminde Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçebileceği iddia edildi.

'SEZON SONUNA KADAR KALACAĞIM'

Galatasaray ise Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da yakın takibinde olan Osimhen'in "Sezon sonuna kadar kalacağım" sözüne güveniyor.

12 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray'da 12 maça çıktı. 25 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.