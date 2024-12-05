Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa"

Yayınlanma: 05.12.2024 - 22:06

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:55

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray, o sözlere cevap verdi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi" dedi.