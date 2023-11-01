Çapraz bağı yırtılmıştı: Brezilyalı yıldız Neymar'dan kötü haber!
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de oynayan Neymar'ın, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyeceği iddia edildi.
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle perşembe günü ameliyat olacağı kaydedildi.
UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK
Haberde Al Hilal'in, Neymar için Paris'ta bir operasyon planladığı belirtildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, daha önce de kendisine operasyon uygulayan Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edilmek istediği ve bu nedenle Brezilya'da bıçak altına yatacağı ifade edildi.
Neymar'ın ameliyatının ardından yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Brezilya'nın 17 Ekim'de Uruguay ile oynadığı maçta Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtılma meydana geldiği açıklanmıştı.
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