Neymar'dan sevgilisine dudak uçuklatan hediye!
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı süperstar Neymar sevgilisine 4.5 milyon Euro değerinde hediye aldı.
Yaz transfer döneminde 90 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain’den ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal’in yolunu tutan Neymar, sevgilisi Bruno Biancardi’ye servet değerinde bir hediye aldı.
NEYMAR YILDIZ SATIN ALDI
Brezilyalı süperstar, Bruna Biancardi’ye doğum hediyesi olarak gökyüzünden 4.5 milyon Euro değerinde bir yıldız satın aldı.
Geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanan Neymar'ın 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu iddiaları ise sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.
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