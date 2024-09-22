Cardiff City'den flaş Erol Bulut kararı!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:22

Güncelleme: 22.09.2024 - 15:22

Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi.

Galler ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Erol Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Erol Bulut, geçtiğimiz yıl takımın başına geçmiş ve 58 karşılaşmada görev almıştı. Cardiff City geçtiğimiz sezonu Championship'te 12. sırada tamamladı.

SEZONA KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Cardiff City, Erol Bulut yönetiminde bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Ligdeki 6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Cardiff City 1 puanla son sırada yer alıyor.

İngiltere Lig Kupası'nda Bristol Rovers'ı eleyerek ikinci tura yükselen Cardiff City, bu turda Southampton'a kaybedip elendi.