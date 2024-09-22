Cardiff City'den flaş Erol Bulut kararı!
İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi.
Galler ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Erol Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Erol Bulut, geçtiğimiz yıl takımın başına geçmiş ve 58 karşılaşmada görev almıştı. Cardiff City geçtiğimiz sezonu Championship'te 12. sırada tamamladı.
SEZONA KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Cardiff City, Erol Bulut yönetiminde bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Ligdeki 6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Cardiff City 1 puanla son sırada yer alıyor.
İngiltere Lig Kupası'nda Bristol Rovers'ı eleyerek ikinci tura yükselen Cardiff City, bu turda Southampton'a kaybedip elendi.
Etiketler: #erol bulut #Cardiff City #İngiltere Championship
Spor Haberleri
- 8 gollü maçta Tolgay Arslan fırtınası!
- Cardiff City'den flaş Erol Bulut kararı!
- Daniel Dubois 5. rauntta unvanını korudu!
- İtalya Serie A'da derbi zamanı
- Barcelona, Villarreal'in konuğu olacak
- UEFA'dan şoke eden Beşiktaş hatası!
- Derbide ortalık karıştı: Futbolcu taraftarla kavga etti!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı!
- Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi değişti!
- Manchester City'nin konuğu Arsenal
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Köyde 'yıldırım' faciası
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler