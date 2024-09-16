Erol Bulut için flaş iddia: 'Yıkımı yaşattı'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:32

Erol Bulut'un Cardiff City'deki 2. sezonu umduğu gibi başlamadı. Deneyimli hoca, 5 maçta 12 puan bırakarak kulüpteki geleceğini tehlikeye soktu.

EROL BULUT'UN YERİNE 3 ADAY

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Cardiff City, Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Bulut'un 5 maçta 4 mağlubiyet alarak büyük bir yıkım yaşattığı ve taraftarların da tepkisini çektiği belirtilirken yerine 3 aday gösterildi. Buna göre Cardiff City'de teknik direktörlük için Richie Wellens, Scott Lindsey ve Ole Gunnar Solskjaer'in adı geçiyor.

CARDIFF CITY KARNESİ

Erol Bulut, Cardiff City'nin başında 57 maça çıktı. 49 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 1.26'lık puan ortalaması tutturdu.