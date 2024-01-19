Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! Pazar gününü işaret etti...
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e elendiği maçta forma giymemişti. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu sebeple Arda Güler'den özür dilediği ileri sürüldü.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Arda Güler'le kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Ancelotti'nin, Atletico Madrid maçında Arda'ya süre vermemesi nedeniyle genç oyuncuya üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.
PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ
İtalyan teknik direktörün, "Seni bugün oyuna almadığım için üzgünüm ama pazar günü süre alacaksın" sözlerini kullandığı kaydedildi.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e uzatmalar sonucu 4-2 kaybederken Arda Güler 120 dakikada forma şansı bulamamıştı.
Real Madrid bir sonraki maçında pazar günü La Liga'da Almeria'yı konuk edecek.
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