Carlo Ancelotti: "Ayrılmaya karar vermedim"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ancelotti, "Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı aldınız mı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hayır. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, bu kulüpten ne zaman ayrılacağıma asla kendim karar vermeyeceğim, hayatım boyunca asla bunu yapmayacağım. Bir gün o an gelecek ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Buna karar vermek bana düşmez. Yarın da olabilir, birkaç maç sonra, bir yıl, beş yıl sonra da olabilir. Florentino Perez, dört yıl daha burada olacak ve benim amacım bu süreyi onunla birlikte geçirmek, birlikte ayrılabiliriz. (Gülerek)" dedi.
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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