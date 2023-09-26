Carlo Ancelotti duyurdu... Real Madrid'li Arda Güler'e müjde!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler'in Las Palmas maçında forma giyebileceğini açıkladı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler'in Las Palmas maçında forma giyebileceği açıklandı.
Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncunun Las Palmas maçında oynayabileceğini söyledi.
"ARDA GÜLER İYİ DURUMDA"
Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor" dedi.
Real Madrid ile sözleşme yanilecek misiniz? sorusuna İtalyan teknik direktör, "Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda çok önemli bir konu değil bu. Gelecekte konuşacağız" ifadelerini kullandı.
XABI ALONSO SÖZLERİ
Real Madrid hakkındaki Xabi Alonso iddialarına da değinen Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım birgün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum" ifadelerini kullandı.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında 27 Eylül Çarşamba günü TSİ 20:00'de kendi sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.
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