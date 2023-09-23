Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: Madrid derbisinde kadroda olacak mı?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:40

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:40

Real Madrid, Madrid derbisi öncesi son antrenmanını yaptı.

Sakatlığını yeni atlatan Arda Güler, dün olduğu gibi bugün de idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada oyuncuların fizik ve taktik antrenman yaptığı bildirildi.

ANCELOTTI'DEN ARDA KARARI

NTV Spor'da yer alan habere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, Madrid derbisi öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'in kadroda yer almayacağını bildirdi.

Başarılı teknik adam, Arda Güler'in yanı sıra Dani Carvajal'in de maç kadrosunda olmayacağını söyledi.