Arda Güler'den sevindirici haber: İlk kez forma giyebilir!

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Las Palmas karşılaşmasında forma giyebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:38
Arda Güler'den sevindirici haber: İlk kez forma giyebilir!
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Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 

Atletico Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı çalışırken sahaya çıkmayan oyuncular antrenmana spor salonunda başladı. 

ARDA GÜLER ANTRENMANDA YER ALDI

Salon çalışmasının ardından sahaya inen yıldız isimler topla birlikte çalışmalarını sürdürdü. 

Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan milli oyuncu Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.

Real Madrid, 27 Eylül Çarşamba günü evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Arda Güler bu karşılaşmada Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir. 


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