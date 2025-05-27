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Carlo Ancelotti'nin ilk Brezilya aday kadrosu belli oldu!

Carlo Ancelotti'nin ilk Brezilya aday kadrosu belli oldu!

27.05.2025 09:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Carlo Ancelotti'nin ilk Brezilya aday kadrosu belli oldu!

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan hoca Carlo Ancelotti'nin Ekvador ve Paraguay maçları aday kadrosu belli oldu.

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu açıkladı.

Ancelotti, ayrıldığı Real Madrid'den sadece Vinicius Junior'u kadroya çağırdı.

Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

Kaleci: Alisson, Bento, Hugo Souza

Defans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo

Bek: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson

Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson

Hücum: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison


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