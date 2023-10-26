Carlo Ancelotti: 'Vinicius Ballon d'Or kazanacak'
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti yıldız oyuncusu Vinicius JR'un ileride Ballon d'Or kazanacağını söyledi.
Real Madrid'de son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaptığı 2 asistle beraber maçın yıldızı olan Vinicius JR için teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.
Maç sonrasında Vinicius'un, Ballon d'Or kazanabilir mi sorusuna Carlo Ancelotti, "Evet, Vinicius yakında Ballon d'Or'u kazanacak." yanıtını verdi ve şu cümlelerle devam etti:
"Bellingham ve Vinicius topla ve topsuz olarak birlikte iyi çalışıyorlar. Gelişmemiz gerekiyor ama ikisi de harika iş çıkarıyorlar."
Bu sezon Real Madrid formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Vinicius JR bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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