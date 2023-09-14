Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e destek!
Eski Fenerbahçeli Mesut Özil'in, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e ilk maçında destek olacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz ilk maçında çıkamayan Arda Güler artık geri sayıma geçti.
İspanyol basınındaki haberlere göre; genç yıldızın, 22 Eylül'deki Las Palmas karşılaşmasında sahaya çıkabileceği belirtilirken Mesut Özil sürprizine de yer verildi.
TRİBÜNDEN DESTEK OLACAK
Haberde Özil'in, Bernabeu'daki ilk maçında Arda Güler'i izlemeye söz verdiği öne sürüldü.
Arda'nın, Real Madrid'in eski yıldızının ilk maçına geleceğini yakın çevresine söylediği aktarıldı.
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